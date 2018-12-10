الأنظمة السحابية أكبر المخاطر الأمنية للشركات

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة صادرة عن شركة «كاسبرسكي لاب» أن تبني الأنظمة السحابية يعد أكبر المخاطر الأمنية التي تواجه الشركات.

يأتي ذلك التحذير فيما يتواصل تبنّي الشركات للأنظمة السحابية على قدم وساق، إذ تُظهر أحدث بيانات شركة «آي دي جي» للأبحاث أن 73% من الشركات لديها تطبيق واحد على الأقل، أو جزء من البنية التحتية للحوسبة، موجود في السحابة، كما تظهر البيانات أن أقسام تقنية المعلومات تشعر بالضغوط التي تدفعها نحو الانتقال إلى السحابة بنسبة 100%.

وذكرت الدراسة، بعد استطلاع آراء 250 من قادة أمن تقنية المعلومات، أن التوسّع السحابي غير الخاضع للرقابة يشكّل أكبر المخاوف الأمنية لنحو 58% من رؤساء أمن المعلومات لدى الشركات.

وقال مكسيم فرولوف، نائب الرئيس للمبيعات العالمية لدى كاسبرسكي لاب، إنّ أحداً لا يُنكر أن السحابة غدت جزءاً أساساً من رحلة التحوّل الرقمي الاستراتيجي للعديد من الشركات والمؤسسات، نظراً للمنافع التي تقدمها وتحققها لها، مؤكداً أن استخدام التبني السحابي «يتنامى بسرعة»، وأن الشركات «لن تتوقف عنه بسبب المخاوف الأمنية».

وأضاف: من الضروري تنفيذ منظومة أمن متسمة بالقوة والمرونة، بسرعة وفعالية، لدعم التبني السحابي المتسارع، فالحفاظ على سلامة البيانات ومهام العمل في بيئة السحابة.