رأس الخيمة تستقبل العام الجديد بالألعاب النارية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تستعد رأس الخيمة لاستقبال العام الجديد بعرض مذهل للألعاب النارية يستمر لمدة 12 دقيقة، وباقة غنية من الأنشطة العائلية على أرض جزيرة المرجان. ومع إضافة ثلاثة مواقع لمشاهدة العرض في جزيرة المرجان وقرية الحمرا. ستحمل احتفالية العام الجديد في رأس الخيمة هذا العام الكثير من المرح والتشويق لزوار الإمارة وخصوصاً العائلات.

وتتطلع رأس الخيمة من خلال هذا العرض إلى دخول موسوعة «غينيس للأرقام القياسية». ويمكن الاستمتاع بالعرض هذا العام من ثلاثة مواقع مخصصة لاستضافة العائلات مع مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي تناسب الجميع، ومن ضمنها شاحنات الأطعمة، ومحلات بيع المثلجات، وأكشاك بيع العصير، وعروض حية، والعروض النابضة بالألوان، بالإضافة إلى أنشطة الخاصة بالأطفال مثل الرسم على الوجه، والقلاع المطاطية.

وسيقوم فنانو التمثيل والمشي على العصي والمهرجون باستقبال ضيوف الفعالية بالبالونات التي ستوزع مجاناً.

وقال عبدالله العبدولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: «حرصنا هذا العام على تقديم باقة من الأنشطة الترفيهية العائلية التي ستنشر البهجة والفرح، يليها عرض مذهل للألعاب النارية. موقع الإمارة كأكثر الوجهات المقصودة هذا الموسم، ولهذا قمنا بتكليف لجنة خاصة تهتم بجميع تفاصيل الحدث لجعله مميزاً لسكان وزوار الإمارة».

وحرصاً على راحة سكان وزوار الإمارة، تم تحديد ثلاثة مواقع لمشاهدة عرض الألعاب النارية الأول بجوار قرية الحمرا وشارع الشهداء والثاني في جزيرة المرجان والثالث على الشارع الواصل بين جزيرة المرجان وقرية الحمرا، مع توفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات لضمان الوصول للمواقع. وستحتضن المواقع عروضاً احتفالية عائلية مجانية للعامة.