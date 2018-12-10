83 % من المهنيين في المنطقة يفكرون بتغيير أعمالهم

المصدر: دبي - البيان

أظهر استبيان أجراه «بيت.كوم» أن 83% من المهنيين في المنطقة فكّروا بتغيير أعمالهم، حيث أشار 64.2% من المشاركين إلى أنه من السهل جداً تغيير العمل.

وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: «يعتبر تغيير مجال العمل خطوة مهمة وصعبة نوعًا ما، إلا أن التخطيط المناسب لها يُمكِّن الباحث عن عمل من بناء مستقبل يتوافق مع أهدافه الشخصية والمادية.

ويقوم المهنيون بتغيير وظائفهم باستمرار، فالبعض ينتقل إلى وظيفة أخرى في مجال عمله نفسه، في حين ينتقل البعض الآخر إلى وظيفة في مجال مختلف تمامًا عن مجاله». وأضاف: «يوجد على موقع بيت.كوم حاليًّا أكثر من 20 ألف فرصة عمل ونسعى لمساعدة 34 مليون شخص مسجلًا على موقعنا في الحصول على فرص عمل أفضل».