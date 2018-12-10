الصين تطالب أميركا بسحب أمر اعتقال مديرة «هواوي»

المصدر: بكين - رويترز

استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الأميركي، أمس، لتسليمه «احتجاجاً قوياً» بشأن اعتقال منغ وان تشو المديرة المالية العالمية لشركة هواوي في كندا، وقالت إن على الولايات المتحدة سحب أمر اعتقالها. واعتقلت السلطات في كندا منغ في الأول من ديسمبر وتطلب الولايات المتحدة تسليمها لاتهامها بالتستر على علاقات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات لإيران على الرغم من العقوبات المفروضة عليها. ومنغ هي ابنة مؤسس شركة هواوي.

وقالت الوزارة إن لي واي تشنغ نائب وزير الخارجية الصيني أبلغ السفير الأميركي تيري براندستاد أن الولايات المتحدة تقدمت «بطلب غير منطقي» لكندا بشأن اعتقال منغ أثناء سفرها عبر فانكوفر. وقال نائب الوزير للسفير الأميركي: «انتهكت الإجراءات الأميركية بشدة الحقوق القانونية والشرعية للمواطنة الصينية. كانت تلك الإجراءات بطبيعتها شديدة القبح». وجرى إبلاغ السفير الكندي بموقف مماثل الليلة قبل الماضية.

وأضاف لي أن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى أن تأخذ في الحسبان الموقف الرصين والعادل الذي تتخذه الصين وأن تسحب أمر اعتقال منغ، وقال: «أي رد صيني آخر سيعتمد على ما تتخذه الولايات المتحدة من إجراءات»، دون مزيد من التوضيح. وأبلغ لي السفير الكندي بأن عدم إطلاق سراح منغ على الفور سيترتب عليه عواقب وخيمة.