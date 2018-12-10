«أمازون ميوزيك» يسمح بالحوار بين المستخدم والمساعد الصوتي

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

أطلقت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة «أمازون» مجموعة جديدة من الخصائص التي تسمح لمستخدمي خدمة الموسيقى «أمازون ميوزيك»، وهي ثالث أكبر خدمة لبث الموسيقى في العالم مقابل اشتراك، بالمحادثة مع تقنية المساعد الشخصي الصوتي «أليكسا» الذي يعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بصورة أكثر طبيعية.

وتتيح تقنية «أليكسا» لمستخدم «أمازون ميوزيك» البحث عن الأغاني التي يريد الاستماع إليها وتشغيلها من خلال أوامر صوتية فقط. وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الخصائص الجديدة ستتيح لمستخدمي «أمازون ميوزيك» إجراء محادثات تفاعلية مع «أليكسا» بهدف تضييق نطاق الاختيارات في القوائم التي تعرضها «أليكسا»، كما تتيح للمستخدم إبلاغ «أليكسا» بالأغنيات التي يحبها أو التي يكرهها، حيث تتذكرها تقنية «أليكسا» بعد ذلك، وتتعامل معها على أساس هذه المعلومات.

وبحسب «تك كرانش»، فإن دمج تقنية «أليكسا» مع «أمازون ميوزيك» ليس جديداً، ولكن «أمازون» تحاول منذ إطلاق خدمتها الموسيقية زيادة قدرة المستخدمين على التحكم في وظائف الخدمة عبر الأوامر الصوتية، وذلك لتسهيل اختيار الأغاني وتشغيلها باستخدام السماعة الذكية «إيكو» التي تنتجها «أمازون».

يذكر أن «أمازون ميوزيك» أتاحت على مدى سنوات، إمكانية تكليف «أليكسا» بتشغيل الموسيقى على أساس إيقاع الموسيقى أو نوعها أو حتى كلمات الأغنية وغير ذلك من العوامل، لكن هذا كان يتم من خلال أوامر صوتية بسيطة مثل «أليكسا، قم بتشغيل موسيقى بوب» أو «أليكسا قم بتشغيل أغنية تبدأ بـ..»، ثم يذكر المستخدم بعض كلمات الأغنية. أما الخصائص الجديدة فتتيح إجراء حوار بين المستخدم وأليكسا لتحديد الأغاني المطلوبة بصورة أدق.