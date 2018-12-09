ميناء راشد يحتضن 5 سفن سياحية فاخرة في يوم واحد

المصدر: دبي - البيان

استقبل مرسى السفن في ميناء راشد خمس سفن سياحية عملاقة في يوم واحد تحمل على متنها أكثر من 25 ألف سائح يتطلعون إلى زيارة دبي والاستمتاع بالأجواء الساحرة للسياحة والترفيه، ما يؤكد أننا سنشهد موسماً سياحياً مثيراً للقطاع البحري في 2018 - 2019، بتوقعات تصل إلى نحو 725 ألف زائر.

والسفن هي: ماريلا ديسكفري وعايدة برايما وأم أس سي سبلنديدا وهورايزون وسيليبرتي كونستيليشن، ومن بينها ثلاث سفن ترسو أول مرة في دبي، وتتخذ من دبي ميناءً للرسو طوال الموسم، لتقوم برحلات منتظمة حول منطقة الخليج العربي، بينما ترسو السفن الأخرى على ساحل المدينة للقيام بجولات سياحية وإعادة نقل الركاب ضمن رحلاتهم العالمية الطويلة.

وسجلت محطة السفن السياحية في ميناء راشد إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث تضاعف عدد السياح القادمين إلى دبي على متن رحلات السفن البحرية منذ العام 2014 مرتفعاً من 320 ألف سائح في موسم 2013 - 2014 للرحلات البحرية ليصل إلى 625 ألف سائح في موسم 2016 - 2017، وارتفع عدد الرحلات البحرية التي استقبلتها دبي بنسبة 68% من 93 رحلة في موسم 2013 - 2014 ليصل إلى 156 رحلة في موسم 2016 - 2017، وبلغ مجموع عدد سياح الرحلات البحرية في 4 مواسم من 2013 - 2014 وحتى 2016 - 2017 نحو 1.9 مليون سائح وبلغ مجموع عدد الرحلات في هذه المواسم 489 رحلة.

دوقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن دبي باتت رائدة في مجال جذب السياحة البحرية، لما تمتلكه من مقومات سياحية تمكن السائحين من التمتع برحلات سياحية عالمية ذات جودة عالية وقيمة مضافة، فمشروع مراسي ميناء راشد العملاق سيُعيد مفهوم السياحة البحرية والترفيه ما يشكل إضافة قوية لمنظومة دبي السياحية، حيث نستهدف الوصول إلى مليون سائح بحري لدبي في عام 2020.