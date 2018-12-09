«أمازون» تسعى لافتتاح متاجر ذكية بمطارات أميركا

المصدر: لوس أنجليس - وكالات

كشفت تقارير أن «أمازون» قررت افتتاح متاجرها «أمازون غو» فى العديد من المطارات الأميركية، بحسب ما نقله موقع «انجيدجت» الذي قال إن التسوق في المطارات يعتمد في الغالب على العطور والإلكترونيات ذات الأسعار الباهظة.

وطلبت «أمازون» عقد اجتماعات مع المديرين في مطارات سان خوسيه ولوس أنجليس وتلقت رداً إيجابياً، وفقاً لما كشفته مصادر في الجانبين. وقال مصدر لم تذكر اسمه إن «أمازون» تحاول معرفة كيفية الوصول إلى المطارات وتعيين موظف تطوير الأعمال لهذه المهمة، بينما قال أحد مديري تكنولوجيا المعلومات بالمطار: «أنا أتطلع إلى المضي قدماً في تكنولوجيا أمازون غو في المطار».