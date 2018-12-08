«علي بابا» تطلق مشروعات في بلجيكا

المصدر: بكين -وكالات

كشف موقع «فرنش ويب» أن موقع التسوق الإلكتروني «علي بابا» وقع بروتوكول تعاون مع الحكومة البلجيكية، يتم بمقتضاه إنشاء مشروعات لموقع «علي بابا»، وإنشاء أول مركز لوجستي أوروبي. وقع على مذكرة تفاهم منصة التجارة الإلكترونية العالمية نائب رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دو كرو وكبير مديري مجموعة علي بابا سونج جونتاو.

وعلى إثر تلك الاتفاقية وكجزء من هذه العملية، ستقوم شركة «كاينياو» التابعة لـ«علي بابا» ببناء مستودع مساحته 220 ألف متر مربع في مطار لييج البلجيكي. ولتمويل هذا المشروع، أصدرت الشركة الصينية مظروفًا بقيمة 75 مليون يورو، مع بدء الأنشطة المقررة في 2021.