دبي الجنوب.. المدينة المتكاملة

المصدر: غرافيك: حسام الحوراني

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نجحت «دبي الجنوب» في استقطاب استثمارات محلية وأجنبية ضخمة ساهمت في تميز المدينة التي شكلت نموذجاً متكاملاً لبناء مدينة المستقبل المستدام.

30

مليار درهم الاستثمارات في دبي الجنوب موزعة بين القطاعين

3.67

مليارات درهم استثمار القطاع الخاص في المنطقة اللوجستية

22

ألف متر مربع سيتم إضافتها إلى مجمع صيانة الطائرات 2019

1.2

مليار درهم استثمار القطاع الخاص في منطقة الطيران

90

عدد الشركات التي تحتضنها منطقة الطيران

4500

عدد الشركات في «مجمع الأعمال» مع نهاية 2018

145

كيلو متراً مربعاً المساحة الكلية لمدينة المستقبل

3

الآف وظيفة فنية وهندسية متخصصة توفرها منطقة الطيران 2021

400 %

نمو عدد الشركات في مجمع الأعمال منذ العام 2015