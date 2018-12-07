سعة الشحن الجوي تفوق نمو الطلب

المصدر: Ⅶ جنيف - البيان

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» قائمة البيانات المتعلقة بالأسواق العالمية للشحن الجوي، والتي أظهرت ارتفاع مستويات الطلب بنسبة 3.1٪ خلال أكتوبر الماضي، وذلك قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق.

ويمثل ذلك ارتفاعاً عن معدل نمو الطلب السنوي الذي بلغ 2,5% خلال سبتمبر الماضي، والذي يُعتبر الأدنى خلال مدة 29 شهراً. بينما سجّلت سعة الشحن ارتفاعاً بنسبة 5.4٪ على أساس سنوي خلال أكتوبر، ليكون هذا الشهر الثامن على التوالي الذي تشهد فيها سعة الشحن ارتفاعاً بوتيرة تفوق نمو الطلب.

من جهة ثانية، يسهم ازدهار قطاع التجارة الإلكترونية الدولي وتحسن دورة الاستثمار العالمية في دعم ذلك النمو، ولكن مستويات الطلب لاتزال تتأثر سلباً بعدة عوامل منها: انكماش حجم طلبات التصدير في جميع الدول الرئيسية المصدرة خلال أكتوبر، وتسجيل فترات تسليم أطول للموردين في آسيا وأوروبا، وتراجع ثقة المستهلك مقارنة بالمستويات العالية جداً في مطلع 2018.

وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «يشهد قطاع الشحن الجوي سلسلة من التحدّيات الصعبة، وعلى الرغم من النمو البطيء والثابت الذي يشهده القطاع والتوترات التجارية، إلا أن هنالك ثمة مؤشرات قد تدفعنا للتفاؤل الحذِر بالتزامن مع قرب انتهاء عام 2018».