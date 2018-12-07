انقطاع الإنترنت في مناطق باليابان

المصدر: طوكيو - وكالات

توقفت خدمة الإنترنت في مناطق متفرقة باليابان، وعانت العديد من المناطق.

وأعلنت وسائل الإعلام، توقُّف خدمات الاتصال والإنترنت لشركة «سوفت بنك» لخدمات الهاتف الجوال والإنترنت، في مناطق عدة باليابان، من بينها طوكيو وأوساكا وناجويا.

وأشارت تقارير في وسائل الإعلام المحلية، إلى أن المناطق المتضررة، غطت مساحة كبيرة من جزيرة هونشو، والتي تشمل طوكيو الكبرى ويوكوهاما وأوساكا وناجويا، وغيرها من المدن الكبرى. واعتذرت شركة «سوفت بنك» للعملاء فى رسالة على موقعها الإلكتروني، قائلة «إنها تدرس سبب المشكلة».

يشار إلى أن أسهم «سوفت بنك»، المدرجة في طوكيو، انخفضت بما يصل إلى 6 % أمس، وسط عمليات بيع أوسع نطاقاً، وذلك بعد انتشار نبأ توقفت خدمة الإنترنت.