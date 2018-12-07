مروحيات من «إيرباص» بمقصورات «مرسيدس» في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تشارك «إيرباص للطائرات المروحية لرجال الأعمال» للمرة الأولى في معرض الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال والذي تستضيفه دبي بين خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري. وستعرض «إيرباص» نموذجاً لمقصورة طائرة ACH145 المجهزة من الداخل بلمسات من قبل «مرسيدس - بنز ستايل»، وهي من ضمن مجموعة من التصاميم الداخلية التي تقدمها «إيرباص» للطائرات المروحية لرجال الأعمال بالتعاون مع علامات تجارية ومصممين تحت مسمى إصدارات ACH. ويشمل النموذج التصاميم الأنيقة المستوحاة من مقصورات السيارات الفاخرة لصانع السيارات التي تتوافق مع مزايا الطائرة المروحية المتوسطة الحجم والمزودة بمحرك ثنائي.

وحرصت «مرسيدس-بنز ستايل» على إضفاء الأناقة العريقة الكلاسيكية لتنسجم مع الحجم المثالي والأداء النوعي لطائرة ACH145، لتقدم تجربة هي الأفضل من نوعها لسفر رجال الأعمال والسفر الخاص. كما زودت المقصورة بنطاق من الخيارات فائقة الجودة واللمسات الخلابة مما يتيح للزبائن إمكانية ترتيب طائرتهم وفقاً لما يوافق احتياجاتهم وذوقهم الخاص.

وقال فريدريك ليموس، رئيس إيرباص للطائرات المروحية لرجال الأعمال: «حرصنا من خلال مشاركتنا الأولى في معرض الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال على أن نعرف زبائننا على الميزات التي تجعلنا في مرتبة فريدة في عالم طيران رجال الأعمال والطيران الخاص».