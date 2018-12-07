«أوبر إيتس» تتوقع تزايد النباتيين في عام 2019

المصدر: دبي - البيان

توقعت «أوبر إيتس» أن يشهد 2019 تناميًا كبيرًا لنظام التغذية النباتي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. وقالت إنه استنادًا إلى أكبر الزيادات في أحجام بحث المستخدمين لتطبيق «أوبر إيتس» خلال الأشهر الستة الماضية، فمن المتوقع أن تبرز الزهور الصالحة للأكل وبدائل اللحوم مثل السيتان والهيمي في العديد من قوائم المطاعم في المنطقة خلال العام المقبل.

وأضافت الشركة أنه بات واضحاً تبدّل أذواق النباتيين، وحتى من قد يتناولون اللحوم، من المتوقع أن تتراجع أهمية فاكهة الكاكايا، والتي غالبًا ما تعد بديلاً نباتياً للحوم، على قوائم الطعام للكثيرين مع اتساع وتنوع قوائم الأطباق الخالية من اللحوم.

وقالت جانيت ملينغر، رئيسة أبحاث المستخدمين لتطبيق أوبر إيتس: «مع ازدياد وعي الناس حول ما يأكلون، فإننا نتوقع أن تستمر شعبية الأغذية النباتية في الارتفاع».