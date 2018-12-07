«لوي فيتون» تحتفظ بصدارة العلامات الفاخرة

المصدر: دبي - البيان

حافظت العلامة التجارية «لوي فيتون» على مركزها الأول بين المستهلكين ضمن العلامات التجارية الفاخرة، تليها «هوغو بوس» و«ديور» في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي وفقاً لتقرير «إم.بي.إل.إم» 2018 المتعلق بتعزيز الألفة للعلامات التجارية.

واحتلت كل من «لوي فيتون» و«هوغو بوس» و«ديور» و«شانيل» و«غوتشي» و«كارتييه» و«بربري» و«دولتشي آند غابانا» و«هيرمس» و«برادا» أفضل عشر علامات تجارية فاخرة بين المستهلكين الإماراتيين.

وقال ويليام شينتاني، الشريك الإداري في «إم. بي. إل. إم»، دبي: «تتمتع الإمارات بعلاقة وطيدة مع كل ما هو فاخر ومترف. وقد قدمت فئة صناعة الأزياء الفاخرة أداء متوسطاً في سوق الإمارات، ولكن نظراً للتركيز على الرفاهية في حياتنا اليومية، فهناك فرص واسعة للعلامات التجارية الفاخرة لتعزيز روابطها مع عملائها وبناء علاقات عاطفية أقوى».