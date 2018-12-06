«مطارات دبي» تدعم رحلة طيارين من أصحاب الهمم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

عبّر مسؤولون من مؤسسة مطارات دبي، ومؤسسة اكزيكيوجت، ونادي الليونز الدولي عن ترحيبهم الحار من دبي بالملاحين من أصحاب الهمم اللذين يقومان بقيادة طائرتين صغيرتين في رحلة حول العالم، في مسعى لرفع نسبة الوعي حول ضرورة دمج الأشخاص من أصحاب الهمم.

ويمتلك المشروع الذي ينظمه نادي الليونز الدولي هدفاً واضحاً يتمثل في الترويج على صعيد عالمي لإدماج الأشخاص أصحاب الهمم، ومكافحة التمييز ضدهم، وجمع الأموال لصالح جمعية (الإنسانية والاندماج).

وسيقطع الطياران اللذان يستخدمان الكراسي المتحركة، 80 ألف كيلومتر في غضون 9 أشهر عبر 40 دولة و6 قارات، وعبر 150 نقطة انطلاق. وفريق الدعم لهذه المبادرة هم جميعاً أعضاء سابقون في مشروع «سولر امبلس» وجميعهم من المتطوعين.

وقال عيسى الشامسي، نائب الرئيس لعمليات المباني في مؤسسة مطارات دبي: «تعتبر مطارات دبي من المدافعين المتحمسين عن حقوق أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.