أول متجر بحري في العالم يخدم رواد اليخوت والشواطئ في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلقت شركة «ماجد الفطيم» أمس، متجرها البحري الأول الذي يحمل اسم Carrefour Bites and More by the Shore والذي يعد الأول من نوعه في العالم..

وتخدم منصة «أكوا بود» الراسية في عرض البحر العملاء على مدار 6 أيام في الأسبوع بدءاً من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً ويلبي المتجر العائم حاجات روّاد اليخوت والشواطئ ومحبي رياضة الدراجة المائية، ويمكن توصيل الطلبات إلى رواد شواطئ كايت بييتش والجميرا والصفوح.

وتم اختيار المنتجات المتوفرة في المتجر العائم بعناية لتناسب حاجات روّاد اليخوت ومرتادي الشواطئ، حيث تتجاوز 300 نوع، وتشمل وجبات خفيفة باردة وساخنة وبوظة ومأكولات طازجة ومشروبات، إضافةً إلى مجموعة مختارة من منتجات غير غذائية ومنتجات العناية الشخصية مثل واقي الشمس وبعض الأدوية التي لا تتطلب استشارة طبية.

وتعد عملية تسجيل الطلبات بسيطة جداً، حيث يمكن لرواد الدراجات المائية الوصول إلى منصة «أكوا بود» لتسجيل طلباتهم من خلال نافذة مخصصة للدفع والاستلام، كما يمكن لرواد الشاطئ كذلك الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الإبحار إلى المنصة في قارب صغير. أما العملاء المتواجدون في قوارب ويخوت كبيرة في المناطق والشواطئ المحددة، فيمكنهم الطلب من خلال الاتصال عبر الهاتف المتنقل على الرقم 3659 400 056 أو عبر التطبيق الهاتفي Aqua Pod المتاح على أجهزة آبل وأندرويد، وسوف يقوم قارب خاص بتسليمها في غضون 45 دقيقة من موعد تسجيل الطلب.

تجربة مبتكرة

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم للتجزئة، يمثل متجر Carrefour Bites and More by the Shore البحري أول تجربة من نوعها في العالم والأولى لكارفور ولقطاع التجزئة بشكل عام. إن تحقيق نجاحات متواصلة أصبح الآن يستدعي تطوراً مستمرّاً لنكون في المقدمة ومن أجل تلبية احتياجات وتوقعات العملاء.

وتم تزويد المتجر العائم ببطاريات قابلة للشحن تساعده في الإبحار والعودة بعد انتهاء زمن الخدمة.