مهرجان السيارات والدراجات ينطلق اليوم في دبي فستيفال

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

دعا دبي فستيفال سيتي عشاق السيارات والدراجات، لمتابعة النسخة الخامسة من مهرجان الإمارات للسيارات والدراجات في المرسى بلازا من اليوم وحتى بعد غد.

وتشهد الفعالية، والتي تنظمها شركة فاينال كت للفعاليات، مشاركة أكثر من 1500 سيارة ودراجة ذات تصميم خاص، فيما يتوقع حضور أكثر من 20 ألف زائر، ليكون الحدث واحداً من أكبر اللقاءات في قطاع السيارات بالمنطقة ويسهم في تعزيز سمعة الوجهة ومكانتها المرموقة نقطة جذب بارزة لأسلوب الحياة الراقي ومجموعة من أروع الفعاليات المحلية والإقليمية.

ويمكن لعشاق السيارات والدراجات زيارة الفعالية التي تستمر 3 أيام، والتمتع بالسيارات والدراجات والمركبات المهيأة لجميع التضاريس وكل ما يتعلق بسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية.