الشحن الجوّي يتصدر خيارات نقل البضائع في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أشارت دراسة أجرتها منصة التسويق الرقمي SEMrush إلى تفاوت تفضيلات المستهلكين في دول التعاون فيما يتعلق بطرق شحن البضائع بين الشحن البرّي والبحري، حيث أظهر توجّه المستهلكين في بحثهم عبر الإنترنت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في الإمارات والسعودية والكويت تبايناً واضحاً في نوع الشحن الذي يفضلونه، وفي المنتجات التي يتم نقلها والوجهات التي يتم الشحن إليها.

ونوّهت الدراسة بأن غالبية عمليات البحث عبر الإنترنت عن طرق الشحن في الإمارات تركّزت حول عمليات الشحن الجوي بنسبة 94% من المجموع الكلي لعمليات البحث مقابل 4% للشحن البحري و2% للشحن البرّي.

وأشارت إلى أن الدول الأربع الأولى الأكثر تداولاً في عمليات البحث عن شحن البضائع فيها هي الهند والسعودية وبريطانيا بينما يأتي البحث عن عمليات الشحن البرّي في مقدمة عمليات البحث عبر الإنترنت عن طرق شحن البضائع في السعودية بنسبة 62% يليه الشحن الجوي بنحو 25% .