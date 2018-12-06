«أمازون» تتوجه إلى متاجر الشوارع

المصدر: برلين - د ب أ

مع اقتراب موسم التسوق بمناسبة أعياد الكريسماس يتخذ عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون» المزيد من الخطوات للانتقال من شاشات الحاسب الآلي إلى الشوارع.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، تعمل الشركة على تجربة المتاجر الفعلية المؤقتة في أنحاء الولايات المتحدة ومؤخراً في أوروبا. وتعرض هذه المتاجر المفردات المتوفرة عبر الإنترنت ما يمنح المتسوقين الفرصة للمس وتجربة مجموعة من أهم منتجات أمازون.

وفي حال شد شيء ما انتباههم، يقوم الزوار، بدلاً من أخذه مباشرة إلى المنزل، بمسح كود «كيو آر»، ويطلبون مباشرة توصيل المنتج لمنازلهم من المتجر الإلكتروني الخاص بأمازون. وأقامت أمازون أول متجر مؤقت لها في ألمانيا العام الجاري، في شارع التسوق «كورفورستندام» في وسط المدينة ببرلين. ولم يستمر المحل سوى خمسة أيام.