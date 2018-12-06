انترنت الأشياء يهدد الشركات

المصدر: دبي- البيان

أكدت «تريند مايكرو إنكوربوريتد» أهمية التزام المؤسسات والشركات بإعادة النظر في أمن تقنياتها التشغيليّة بعد رصد مجموعة من العيوب التصميميّة الخطرة في بروتوكولات إنترنت الأشياء إضافة إلى استكشاف ثغرات ومكامن ضعف في عمليات التطبيق ذات الصلة باثنين من البروتوكولات الشائعة للاتصال بين الآلات، وبروتوكول حفظ الرسائل في قائمة انتظار للنقل عن بُعد وبروتوكول طبقة التطبيقات المُقيّدة .

وأصدرت الشركة أمس تقريراً بالتعاون مع جامعة البوليتكنيك في ميلانو يستعرض البيانات الصناعية في شبكة إنترنت الأشياء والتهديدات المتزايدة لأنشطة التجسس في القطاع الصناعي.