دبي مدينة الإنجازات الكبيرة

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

قال موقع «بيزنس انسايدر» العالمي: إن دبي مصممة على أن تكون مدينة الإنجازات الكبرى، حيث تحتضن جزيرة نخلة جميرا، أكبر جزيرة اصطناعية في العالم، وهدفت دبي من وراء إنشاء تلك الجزيرة أن تكون المدينة السياحة الأكثر جاذبية في العالم.

وأضاف «بيزنس انسايدر» أن جميرا نخلة جميرا هي الوحيدة في دبي التي تحمل رقماً قياسياً، فإن دبي هي مدينة الأرقام القياسية بلا منازع، حيث أعلى برج في العالم وثاني أكبر مركز تجاري في العالم وأكثر الفنادق فخامة وغيرها من المعالم والمنشآت الرائعة والمتفردة، التي تحمل صفات الأكبر والأعلى وتحمل أرقاماً قياسية على مستوى العالم.