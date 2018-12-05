5 توجّهات ستطبع مستقبل المؤسسات الرقمي 2019

المصدر: دبي - البيان

تمهّد التوجهات التكنولوجية والبيانية المتغيرة، مثل تكنولوجيا 5G والذكاء الاصطناعي و«بلوك تشين» وخصوصية البيانات والسحابة، الطريق لتغيّرات كبيرة في تكنولوجيا المعلومات وهندسة الشبكات 2019 بحسب أهمّ 5 توقّعات لعام 2019 نشرتها شركة إكوينيكس أمس وتشمل توقعات 2019:

1 تمهيد الطريق لوعد تكنولوجيا 5G ــ شبكات الإنترنت اللاسلكي العالية السرعة التي ستسود في الغد ستسرّع تحوّل شبكات اليوم. وتتوقع إكوينيكس أن توجِد تكنولوجيا 5G احتمالات لامتناهية في التحوّل الرقمي، لا سيما في عالم مترابط بالذكاء الاصطناعي ويسوده إنترنت الأشياء. ولبلوغ الكثافة اللاسلكية العالية المطلوبة لتشغيل الـ5G، يسعى المشغّلون إلى الحدّ من التكاليف من خلال استخدام أجهزة تشبيك سلع مفتوحة وجعل التشبيك اللاسلكي افتراضياً.

2 بروز هندسات الذكاء الاصطناعي الموزّعة ــ هندسات الجيل المقبل ستتحرر من المواقع المركزية.

تتوقع إكوينيكس أن يزيد الاستعمال المتنامي للذكاء الاصطناعي في الشركات والمجتمع واستخدام البيانات. فبعدما كان الجيل الأول من الذكاء الاصطناعي مركزياً، تتوقع إكوينيكس أن تعتمد الشركات 2019 هندسات الذكاء الاصطناعي الموزّعة، حيث يجري بناء النموذج على الحافة المحلية، وفي موضع أقرب إلى مصدر البيانات الأصلي.

3 مجموعة شبكات ستساهم في نضج «بلوك تشين» من أجل تحقيق أمان أكبر للأعمال حيث تنمو استثمارات «بلوك تشين» بنسبة 73% ويُتوقع أن يبلغ الإنفاق عليها 11.7 مليار دولار بحلول 2022 وستبدأ الشركات بالمشاركة في شبكات «بلوك تشين» متعددة (مثل سلامة الغذاء والخدمات المالية وشحن الحاويات العالمي)، وستوجِد بالتالي مجموعة شبكات تتيح لها التفاعل في الوقت ذاته مع منظومات «بلوك تشين» متعددة.

4 محاولة الخروج من متاهة خصوصية البيانات ــ قوانين حماية البيانات المتغيرة والمخاوف الأمنية ستؤديان إلى عمليات أمن أكثر تقدّمية وتوزّعاً. وتتوقع إكوينيكس أن تنظر الشركات في عدد من الأمور من أجل منع خروقات البيانات واستمرار التحكّم ببياناتها.

5 تعزيز الربط البينيّ لتفادي التعقيدات السحابية حيث تصل الشركات حالياً إلى حلول البرمجيات والبنى التحتية والمنصات كخدمة من خلال مزوّدين متعددين. وتتوقع إكوينيكس أن يشهد 2019 المستوى التالي من التحديات المترافقة مع السحابات الهجينة والمتعددة حيث تكافح الشركات لتوسيع شبكات أمنها وستواجه صعوبات في مسائل الدمج.