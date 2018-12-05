ألمانيا تدعم الذكاء الاصطناعي الأوروبي

المصدر: نورنبرغ - د ب أ

دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الشركات الأوروبية إلى التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال ألتماير خلال القمة الرقمية في مدينة نورنبرغ الألمانية أمس: «لن تستطيع شركة أوروبية واحدة -حتى لو كانت كبيرة- أن تكون بمفردها أفضل من الأطراف الفاعلة الأميركية الكبيرة»، مضيفاً أن الحل يكمن لذلك في التعاون والربط بين القوى.

وذكر ألتماير أنه يتعين الوقوف على مواطن العقبات في قوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار «حتى يمكن لهذه الشركات التعاون وإنشاء طرف فاعل جديد»، مضيفاً أنه تحدث بالفعل مع شركات حول هذا الأمر، دون أن يذكر أسماء هذه الشركات.

وقال: «سيكون خطأ ساذجاً أن أكشف عن أوراقي».