السعودية تكبح الزحام المروري للارتقاء بجودة الهواء

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن وزير النقل السعودي الدكتور نبيل بن محمد العامودي أمس أن بلاده تستهدف جذب استثمارات بـ70 مليار ريال بحلول 2020، بالإضافة إلى نقل الخبرات والتجارب العالمية، لا سيما المتعلقة بالنقل العام كالسكك الحديدية والمترو، وتطبيق إدارة الازدحام المروري والتحكم في جودة الهواء والحد من سرعة الحركـة المروريـة وتحسين مستوى السلامة المرورية وإدارة وتشغيل المطارات.

وجاءت تصريحات وزير خلال لقاء عقده مع السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا جوييت. وأشارت إلى أن الجانبين بحثا مجالات التعاون المشترك في النقل.

واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية في السعودية ذات الصلة بقطاعات النقل المختلفة، والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية للاستثمار في المملكة والإسهام في المشاريع الاقتصادية إذ تستهدف الوزارة جذب استثمارات بـ70 مليار ريال بحلول 2020.