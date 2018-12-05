الشركات الصغيرة هدف للتصيد

المصدر: دبي - البيان

واجه ما يقرب من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة (42%) في عام 2017 خرقاً واحداً على الأقلّ للبيانات، على الرغم من أن غالبيتها (72%) كانت مطمئنة إلى أنها محمية حماية موثوقاً بها من وقوع مثل هذه الحوادث.

ووفقاً لتقرير كاسبرسكي لاب يحمل عنوان «بين ازدهار البيانات وخرابها: المخاطر والمكافآت في حماية البيانات الشخصية»، فإن الشركات تحرص على صون بيانات العملاء، التي تُعتبر عنصراً أساسياً في هذه الحلول، وحمايتها بطريقة فعالة وضمان استمرارية العمل إزاء المخاطر الإلكترونية المتنامية.

وتحتاج الشركات الصغيرة إلى مواكبة منافسيها، وطرح منتجات وخدمات جديدة بسرعة كي تحافظ على نجاحها.