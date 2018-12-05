«كريم» تعزز تجربة النقل في مصر بإطلاق خدمة الباص

المصدر: بي ــ البيان

أطلقت كريم خدمة «كريم باص»، وهي خدمة جديدة في النقل والمواصلات لتصبح القاهرة بذلك أول مدينة تشهد التشغيل الفعلي للعمليات ويأتي الإطلاق كجزء من التزام شركة Careem بحل مشكلات النقل وتحسين شبكة المواصلات وخلق المزيد من فرص العمل.

ويحظى «كريم باص» بتطبيق مستقل عن تطبيق كريم للنقل التشاركي، وهو متاح للتحميل من نظام تشغيل ios وأندرويد. وسيكون باستطاعة العملاء اختيار نقطة الالتقاء ونقطة الوصول على التطبيق ليكون لديهم حرية اختيار الحافلة التي تناسب وقتهم.

كما سيكون بإمكانهم أيضاً تتبع حركة الحافلة حتى وصولها لنقطة الالتقاء كما هو الحال عند طلب سيارة Careem، وسيتم تحديد الأسعار بسعر أقل 60-70٪ من خدمة سيارة Careem.

واستعانت كريم بأسطول من الباصات مكيف ويتم حجز الرحلات من خلال التطبيق لضمان حصول كل عميل على مقعد، وستكون الخدمة متوفرة بطريقة الدفع النقدي فقط، ولكن قريباً ما سيتمكن الركاب من الدفع عبر أكثر من نظام للدفع، كمحفظة Careem في التطبيق. د