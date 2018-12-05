«بي.إم.دبليو» تتوقّع صعوبات إضافية 2019

المصدر: ميونيخ - د ب أ

تتوقّع شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية «بي.إم.دبليو» تحمل نفقات إضافية قيمتها مليار يورو (1.1 مليار دولار) على الأقل خلال العام المقبل نتيجة الحرب التجارية للرئيس الأميركي ترامب وارتفاع المواد الخام وتقلبات أسعار الصرف.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن «بي.إم.دبليو» الموجود مقرها في مدينة ميونيخ الألمانية حددت في أول تقديراتها لعام 2019 مجموعة من الصعوبات التي ستؤثر سلباً على أرباحها في حين سيتحسن أداء الطرز ذات هامش الربح الأعلى مع اقتراب نهاية العام المقبل فقط.

وقال نيكولاس بيتر المدير المالي للشركة الألمانية في كلمة أمام المستثمرين «المستهدف استراتيجياً لأرباحنا بين 8% و10% وهو لم يتغير.. تحقيقنا لهذا الهدف في 2019 سيعتمد على الكثير من العوامل المختلفة».

وبحسب تقديرات الشركة فإن الرسوم التجارية المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة ستكبدها حوالي 500 مليون يورو، في حين ستواصل أسعار الصرف وأسعار الخامات تأثيرها السلبي .