عمال «باير» يحتجون على خطط التسريح

المصدر: فوبيرتال (ألمانيا) - د ب أ

تظاهر حوالي 1000 من عمال شركة الكيماويات والأدوية الألمانية العملاقة «باير» الاثنين احتجاجاً على خطط الشركة لشطب عدد من الوظائف في مصنعها بمدينة «فوبيرتال» غربي ألمانيا.

جاءت المظاهرة العمالية استجابة لدعوة مجلس عمال (نقابة) الشركة في المدينة بعد إعلان الشركة في الأسبوع الماضي اعتزامها شطب حوالي 12 ألف وظيفة في أنحاء العالم، في حين يبلغ إجمالي عدد العاملين في الشركة العملاقة حوالي 118.2 ألف عامل.

كان الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية فيرنر باومان قد ذكر أن عملية شطب العمالة ستتضمن عدداً كبيراً من الوظائف في ألمانيا.