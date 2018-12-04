تاتشر على لائحة علماء بريطانيا المرشحة صورهم لورقة نقدية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أعلن مصرف إنجلترا، أخيرا، عن إدراج اسم رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، مارغرت تاتشر ، على لائحة المرشحين المؤهلين الذين من المحتمل أن تنزل صورهم على الورقة النقدية 50 جنيها استرلينيا المقرر إصدارها احتفاء بمساهمة بريطانيا في ميدان العلوم.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية نقلا عن المصرف إنه تلقى 174112 ترشيحا، وأن تاتشر بين الأسماء المؤهلة.

وعملت تاتشر باحثة كيميائية لفترة، بما في ذلك مع شركة "جيه ليونز" في مستحلب الأيس كريم.

وكان حاكم المصرف مارك كارني، قد قال إن الخيار سيكون محدودا بمساهمة بريطانيا في العلوم، مما أثار التكهنات بشأن أسماء مثل آدا لولايس، أو ألان تورنينغ أو ستيفن هاوكينغ.

وإلى جانب تاتشر، تضمنت لائحة المصرف عدداً من الأسماء غير العادية، مثل الممثل الكوميدي ويل هاي الذي كان عالم فضاء هاو ناجح، وروجر بانيستر الذي توفي في مارس، أول عداء يحقق أربع دقائق في الميل، وقد عمل لاحقا في مجال الطب.

وأفادت الصحيفة عن طرح تساؤلات عدة بشأن علاقة تاتشر بالابتكارات، مشيرة إلى أن الكاتب ستيف تالر في مجلة "نيو يوركر"، أشار بعد وفاة تاتشر إلى أن أصل الآيس كريم الطري يعود إلى الولايات المتحدة.