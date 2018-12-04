مطار الشارقة يحتفل باليوم الوطني

المصدر: الشارقة - البيان

احتفل مطار الشارقة باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات التي شملت تزيين مبنى المطار وقاعات المسافرين بالأعلام والزينة المستمدة من التراث الإماراتي ومن روح الاتحاد، تعبيراً عن شرف الولاء والانتماء لهذا الوطن ولقيادته الرشيدة، واستمرت هذه المظاهر الاحتفالية على مدى ثلاثة أيام، من 1 وحتى 3 ديسمبر الجاري.

وضمن احتفالات اليوم الوطني فاجأ مطار الشارقة 47 عائلة من القادمين إلى الدولة بتقديم خدمة «كبار الشخصيات» لهم من خلال إدخالهم إلى الصالة الخاصة بكبار الشخصيات وتقديم الضيافة لهم وإنهاء كافة إجراءات السفر بالنيابة عنهم حتى خروجهم من المطار إلى مواقف السيارات.

وقامت أيضاً هيئة مطار الشارقة بتوزيع الهدايا والورود والأعلام على المسافرين، الذين تمكنوا من مشاهدة العروض الحية للفرق الشعبية، والمشاركة في فعاليات نقش الحناء، والتصوير مع الصقر، بالإضافة إلى بعض الفعاليات الخاصة بالأطفال مثل الرسم على الوجه.