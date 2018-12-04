الصناعة البريطانية تنمو في نوفمبر

المصدر: لندن - د ب أ

نما قطاع الصناعة البريطاني خلال نوفمبر الماضي، بحسب بيانات صدرت أمس، ويرجع السبب إلى ارتفاع عدد الطلبات الجديدة المحلية ولجوء الشركات لتخزين البضائع من أجل مواجهة المخاطر المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره شركة «ماركيت» للأبحاث السوقية ارتفع إلى 53.1 الشهر الماضي، مقارنة بـ 51.1 في أكتوبر الماضي، كما تغلب على توقعات الاقتصاديين بارتفاعه إلى 51.7. وكان المؤشر قد سجل 57.9% في نوفمبر 2017.

وأشارت «ماركيت» إلى أن النمو مازال ضعيفاً، حيث تراجعت طلبات الصادرات الجديدة للشهر الثاني على التوالي. وأوضحت أن السوق المحلي كان المصدر الرئيسي لنمو قطاع الصناعة، في ظل زيادة وتيرة إصدار منتجات جديدة.