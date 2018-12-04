«غوغل» تُحدّث واجهة «غوغل بلاي»

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

طرحت شركة «غوغل» تحديث واجهة تطبيق «غوغل بلاي» أمام كل المستخدمين حول العالم، والذي يوفر تصميماً أكثر بساطة مع أقل فوضى ومظهر أكثر اتساقاً.

يوفر التصميم الجديد تبويباً منفصلاً للتطبيقات والألعاب، بينما تم نقل الاختصارات إلى تطبيقات الوسائط مثل Play Movies & TV وPlay Music إلى قائمة منفصلة أسفل الإعدادات مباشرةً.

وعند فحص القوائم المختلفة، سيجد المستخدم أن مظهر واجهة المستخدم الجديد تتلاءم مع لغة التصميم Material Design، والتي ظلت «غوغل» تدفعها لسنوات، كما أصبحت «تطبيقاتى وألعابى» وقوائم «الإعدادات» باللون الأبيض واختفى اللون الأخضر، كما تم إعادة تنظيم قائمة «Account» وأصبحت الآن تعرض تبويبات.