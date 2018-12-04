نسخ من «ويندوز 10» تدمّر نفسها

المصدر: أبوظبي - سكاي نيوز

تلقى مستخدمو نظام التشغيل «ويندوز 10»، مؤخراً، تحذيراً مفاده أن بعض نسخ النظام الشائع من «ميكروسوفت»، سوف تدمر نفسها ذاتياً، وأنها تنتظر الوقت المناسب والمحدد لها «لتنفجر». وبحسب التحذير، فإن هذه النسخ تم إعدادها لتدمير نفسها ذاتياً، وأنها سترفض أي تعديل في التاريخ لتواصل عملها، كما يحدث في بعض النسخ، خاصة إذا أعيد تأخير التاريخ لأوقات سابقة. جاء في التحذير، أن موعد «انفجار هذا النظام يقترب بسرعة»، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي إكسبرس» البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن توقف هذه النسخ من «ويندوز 10» عن العمل، سيحدث في غضون الأسبوعين المقبلين. لكن لحسن الحظ، أن التدمير الذاتي لنظام «ويندوز 10»، سيحدث للنسخ غير المستقرة من «ويندوز 10»، وهي نسخ يتم إرسالها إلى بعض المستخدمين، ومستخدمين متطوعين لتجربة التحديثات على النظام، قبل طرحها من قبل الشركة بشكل رسمي.