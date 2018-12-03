وجهات جديدة تتصدر خيارات سياح الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكد 65% من محبي السياحة في الإمارات أنهم يفضلون السفر إلى الوجهات التي تم إطلاقها حديثاً في آسيا الوسطى وشرق أوروبا نظراً لسهولة إجراءات الحصول على التأشيرة وانخفاض تكاليف العيش فيها، وذلك حسب استبيان حديث أجرته شركة «حياة فكيشنز» ومقرها دبي.

وقال سيد ساجد عامر، الرئيس والعضو المنتدب للشركة، إن غالبية المستطلعة آراؤهم أبدوا رغبة كبيرة في زيارة وجهات جديدة مثل جورجيا وأرمينيا وأوكرانيا وأذربيجان، نظراً لما تتمتع به هذه البلدان من مرافق ومنشآت سياحية رائعة بتكاليف معقولة. وأوضحت الدراسة أن هناك عوامل عدة تحدد خريطة السياحة الجديدة، من بينها سهولة إجراءات استصدار تصاريح الدخول، والرحلات الرخيصة، وتوافر الفنادق المتوسطة، ووسائل النقل البري منخفضة التكلفة، إلى جانب مجموعة واسعة من المطاعم المحلية والعالمية.

وقال ساجد، إن الدراسة تسلّط الضوء على التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة السياحة في الإمارات وتنامي الطلب على باقات العطل العائلية كأولوية بالنسبة لكل فرد في الإمارات لمرة واحدة على الأقل سنوياً. فقد بات قضاء مدة الإجازة البالغة شهر كل عام أو 45 يوماً كل عامين في الوطن أمراً من الماضي بالنسبة للوافدين المقيمين في الإمارات، في ظل فتح قطاعات جديدة متنوعة منخفضة التكاليف وطرح تسهيلات لمنح تأشيرات الدخول في مختلف الوجهات، إضافة إلى تزايد مستوى الوعي العام في مجال السياحة.