118452 روبوت أنتجتها الصين في 10 أشهر

المصدر: بكين - د ب أ

أظهرت بيانات حكومية صينية أن إنتاج الروبوت الصناعي ارتفع بنسبة 8.7 % خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد تم تصنيع 118452 روبوت صناعياً خلال أول عشرة أشهر من هذا العام.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات قولها إن إنتاج الروبوت تراجع بنسبة 3.3% خلال شهر أكتوبر الماضي ليسجل 9590 وحدة.

يشار إلى أن قطاع إنتاج الروبوت الصناعي في الصين حقق نمواً سريعاً على مدار الخمسة أعوام الماضية، حيث ارتفع إنتاج الروبوت الصناعي بنسبة 81% ليتجاوز 130 ألف وحدة عام 2017 ليحقق بذلك هدف الحكومة قبل ثلاثة أعوام من المدة الزمنية المحددة له. وكانت الحكومة قد وضعت هدفاً عام 2016 يتمثل في زيادة إنتاج الروبوت الصناعي إلى 100 ألف وحدة بحلول عام 2020.