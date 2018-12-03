قراصنة يخترقون آلاف الطابعات

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

نجح قراصنة في اختراق آلاف الطابعات حول العالم، حيث طبعت بعض الأجهزة رسالة غريبة تطالب بالاشتراك في قناة على يوتيوب، ويبدو أن الرسالة هى نتيجة ثغرة بسيطة تسمح للطابعات بتلقي أوامر الطباعة عبر الإنترنت.

وأعلنت مجموعة TheHackerGiraffe مسؤوليتها عن الهجوم، بعد أن تضرر الآلاف من المستخدمين حول العالم. وقام مستخدمو تويتر في الولايات المتحدة وكندا وانجلترا بنشر المطبوعات، بالإضافة إلى رسائل مشوشة حول كيفية حدوثها، وكشف فريق القراصنة أنه أرسل الرسالة إلى 50 ألف طابعة، إذ عثروا على الأهداف عبر محرك بحث Shodan.io للأجهزة غير الآمنة المتصلة بالإنترنت.

وقالت مجموعة القراصنة إن هناك ما يقرب من 800 ألف طابعة يبدو أنها قابلة للاختراق، وتم إرسال الرسالة باستخدام أداة تعرف باسم PRET، والتي تسمح للمهاجمين بتنفيذ أشياء مختلفة مثل التقاط مهام الطباعة أو التلاعب بها والوصول إلى نظام ملفات الطابعة والذاكرة.