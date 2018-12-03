العب واربح مع «أسوس»

المصدر: بكين - وكالات

أعلنت «أسوس» عن شراكة مع شركة «كوانتوم كلاود» الناشئة للسماح لمدمني الألعاب بتعدين العملات الرقمية، وتحويلها إلى أموال حقيقة عبر «باى بال» أو «وي شات».

ويستخدم تطبيق «كوانتوم كلاود»، بعضاً من قدرة وحدة معالجة الرسومات (GPU) الخاصة بالمستخدم لتشغيل تطبيقات قوية، وتولد هذه التطبيقات ربحاً للمنصة، ويحصل المستخدمون في المقابل على حصة من هذه الأرباح، استناداً إلى مقدار قوة GPU المتوفرة.

وقالت «أسوس» إنها كانت تستعد لتوزيع ونشر تطبيق «كوانتم كلاود»، والذي يقدم الأموال للعملاء بناءً على مدى قوة أجهزتهم. بينما قالت شركة «كوانتوم كلاود» إنها لا تتطلب من العملاء إجراء عملية تسجيل دخول.