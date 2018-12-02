«ديل» تعلن لعملائها عن محاولة اختراق

المصدر: نيويورك - وكالات

قالت شركة «ديل» العالمية المتخصصة في صناعة وبيع أجهزة الكمبيوتر، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن هناك الكثير من حسابات عملائها، التي قد تكون تعرضت للاختراق في وقت سابق من شهر نوفمبر، وإن قراصنة حاولوا مرات عدة الوصول إلى معلومات وكلمات السر وأسماء المستخدمين.

وذكر موقع «ذا فيرج» الأميركي، أن محاولة الاختراق حدثت يوم 9 نوفمبر الماضي، إلا أن الشركة تدخلت على الفور لوقف ذلك النشاط غير المصرح به، وأنها ترجح أيضاً عدم نجاح الهاكرز في الوصول للمعلومات.

وأشارت إلى أنه لا يوجد خطر على أي معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان، وأن ما أعلنت عنه الشركة وتحذر منه، جاء من أجل الشفافية، لكن لا يوجد أي دليل قاطع على أنه تم التوصل لمعلومات حقيقة.

يذكر أنه بعد ملاحظة هذا النشاط المشبوه، استأجرت «ديل» شركة الأدلة الجنائية الرقمية، واستعانت بمشاركة السلطات، واتخذت الإجراء الوقائي لإعادة تعيين جميع كلمات مرور عملاء «Dell.com».