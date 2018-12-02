15.3 مليار دولار إيرادات «إتش بي» بالربع الثالث

المصدر: Ⅶ كاليفورنيا- وكالات

تجاوزت الإيرادات الفصلية لشركة «إتش بي» تقديرات المحللين، مدفوعة بالنمو فى مبيعات قطاع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية، إذ ارتفع صافى الإيرادات بمعدل 10.3% ليصبح 15.37 مليار دولار، فيما كان المحللون يتوقعون عائدات قدرها 15.1 مليار دولار.

وكانت أسهم «إتش بي» مرتفعة بشكل هامشى فى تداولات موسعة، وقد ارتفعت أعمال الأنظمة الشخصية، التى تمثل أكثر من 60% من إجمالى إيرادات الشركة، بنسبة 11% لتصل إلى 10.06 مليارات دولار، متفوقة بذلك على متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 9.78 مليارات دولار.

وقال ديفيد ريجيك، المحلل لدى مؤسسة ساسكوهانا فاينانشال غروب: «في ما يخص أجهزة الكمبيوتر الشخصية لقد تأثرنا كثيراً، خاصة بسبب النقص في وحدات المعالجة المركزية التي تم الإعلان عن وجودها من قبل».

وحصلت الشركة على المركز الثاني في شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم في الربع الثالث.