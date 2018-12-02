استطلاع البيان: مستهلكون يقللون من أهمية آراء مشاهير التواصل

المصدر: Ⅶ دبي - بشار باغ

رغم الجدل الدائر حول تأثير مشاهير التواصل الاجتماعي على الجمهور، إلا أن تأثير هذه الفئة قد يكون محدوداً على الأقل في ما يتعلق بدورها في توجيه خيارات المستهلك، حيث أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» عبر «تويتر» و«فيسبوك» والموقع الإلكتروني لـ«البيان» أن المستهلكين ينظرون إلى آراء مشاهير مواقع التواصل وكأنها «جعجعة دون طحين».

وكان سؤال الاستطلاع «هل تتأثر قراراتك الاستهلاكية والشرائية بآراء وإعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي»، وجاءت ردود المستهلكين المشاركين في الاستبيان بالنفي،

إذ أظهرت النتائج على موقع «البيان» الإلكتروني أن 85% من المشاركين في الاستطلاع أكدوا أنهم لا يتأثرون بآراء المشاهير الذين أفرزتهم مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت النسبة مشابهة في الاستطلاع عبر «تويتر» بنسبة 82% وكذلك على «فيسبوك» بنسبة 86% ممن نفوا أي تأثير على قراراتهم الاستهلاكية والشرائية بفضل آراء المشاهير.

أما المشاركون في الاستطلاع ممن أكدوا انعكاس آراء وإعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي على قراراتهم الاستهلاكية والشرائية فجاءت كالتالي: 15% على موقع «البيان الإلكتروني»، 18% على «توتير»، و14% «فيسبوك».

وتصب هذه النتائج أيضاً في إطار الحملة التوعوية التي أطلقها مؤخراً قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، حيث حرصت الحملة على تعريف المستهلكين بأن التوصيات والآراء التي يقدمها مشاهير مواقع التواصل حول الخدمات أو المنتجات في إعلانات مدفوعة وليست آراء شخصية، وبالتالي فهي ليست مبنية على الحيادية في التقييم.

وتعيد النتائج التأكيد على ضرورة قيام المؤسسات بإعادة النظر في إعلاناتها المعتمدة على الشخصيات التي دخلت عالم الشهرة فجأة من باب مواقع التواصل.