«إم دي إس» تعزز تواجد «آبل» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

حصلت «MDS»، المزود الرائد للتكنولوجيا المتطورة في الإمارات، على «اعتماد تكامل النظم من آبل» في المنطقة، فيما تعمل منذ خمس سنوات كخبير لحلول آبل. ويستهدف «اعتماد تكامل النظم من آبل» المؤسسات في كافة القطاعات، بينما صمم «اعتماد خبير حلول آبل» خصيصاً لتلبية احتياجات تكامل التقنيات في المدارس والجامعات. وبفضل تلك الاعتمادات، ستتمكن الشركة من توفير الحلول والخدمات المؤسسية القياسية بما فيها الاستشارات وخدمات الاستراتيجية والتكامل لأجهزة آبل عبر دورة حياة التكنولوجيا.

يذكر أن برامج اعتماد تكامل النظم من آبل واعتماد خبير حلول آبل مصممان للشركات المهتمة بتقديم الخدمات إلى عملاء شركة آبل سواء كانوا من الشركات أو المؤسسات التعليمية أو الجهات الحكومية. وللحصول على هذين الاعتمادين، كان على «MDS» تلبية عدد من المعايير الصارمة التي وضعتها آبل كالخبرة المتميزة في الخدمات ووجود عدد محدد من الكوادر الفنية المؤهلة.