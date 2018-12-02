مبيعات قياسية لـ«آبل ستور» بالجمعة السوداء

المصدر: دبي - البيان

كشف تقرير حديث عن شركة «Sensor Tower» أن متاجر تطبيقات الهواتف الذكية في الولايات المتحدة حققت مبيعات قياسية، فعلى سبيل المثال، خلال يوم الجمعة السوداء، أنفق المستهلكون الأميركيون 52 مليون دولار في متجر «آبل ستور» بزيادة 31.6% عن العام الماضي، فيما تم إنفاق 117.3 مليون دولار إضافي على تطبيقات «آبل ستور» من قبل مستخدمي iOS خارج الولايات المتحدة، وبلغ إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه عالميًا في متجر التطبيقات يوم الجمعة السوداء 169.3 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18.4% عن رقم العام الماضي.

وفى متجر التطبيقات تم إنفاق 68% من الأرباح أو ما يعدل 35.4 مليون دولار على تطبيقات الألعاب، بزيادة 63% عن يوم الجمعة السابقة، وتقول «Sensor Sensor» إن القفزة في المبيعات كانت مدعومة بالخصومات على المشتريات داخل التطبيق.

وإلى جانب الألعاب، حقق قطاع الأغذية والمشروبات في «آبل ستور» أداءً جيداً في يوم الجمعة السوداء، حيث حقق أرباحاً بنسبة 34%، وجاء تطبيق NYT Cooking في الصدارة.