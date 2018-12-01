سريلانكا تجذب السائحين من دول التعاون

المصدر: دبي - البيان

توقّعت التقارير نمو عدد الأفراد من السائحين القادمين من دول التعاون لزيارة جزيرة سريلانكا التي تجذب الأفراد من محبي الاستمتاع بمناظر الطبيعة الخلابة والمناخ المناسب خلال موسم العطلات.

وأكدت التقارير نمو عدد المسافرين من دول التعاون إلى جزيرة سريلانكا، حيث تشير الإحصائيات إلى أن سريلانكا استقبلت 107.635 سائحاً من دول التعاون في 2017 بنمو 6.5٪. وتعد الإمارات السوق الرئيسي في المنطقة واستجابة للطلب المتزايد من المنطقة، وتسيّر الخطوط الجوية السريلانكية رحلات يومية إلى كولومبو من دبي وأبوظبي والرياض ومسقط والبحرين والكويت.

وتوفر الخطوط السريلانكية للمسافرين من الشرق الأوسط التنوع الواسع للحياة البرية والجمال الطبيعي في سريلانكا، والتي لا تفصلها سوى رحلة طيران قصيرة عن عواصم المنطقة.