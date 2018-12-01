«فلل السعديات» يستقبل 2019 بعروض احتفالية

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف منتجع وفلل السعديات روتانا، المنتجع الفاخر من فئة الخمس نجوم في قلب جزيرة السعديات، عن مجموعة من العروض الاحتفالية استعداداً لموسم الأعياد الذي يستقبله للمرة الأولى، والذي يتوقع أن يشهد إشغالات مرتفعة.

ويشير المنتجع إلى أن عروضه تأتي بدءاً من «ماركت برانش» من وحي الأعياد وصولاً إلى حفل ليلة رأس السنة من خلال مجموعة متنوعة من المطاعم وأركان المشروبات ضمن المنتجع ويعد الضيوف باحتفالات فريدة برفقة العائلة والأحبة.

وسيتألق المنتجع بأجواء ساحرة مع ديكورات وزينة مستوحاة من روح الاحتفالات. حيث سيتم تزيين الردهة الرئيسية والمساحات العامة بمجموعة من زينة الأشجار المبتكرة المصنعة من مواد طبيعية بالكامل انسجاماً مع مساعي المنتجع للحفاظ على المحيط الطبيعي لجزيرة السعديات. وسيرحب بمشاركة الضيوف من مختلف الفئات العمرية في مبادرة مطعم «سمسم» التي ستكشف كل يوم عن مفاجأة مميزة للمشاركين. كما سيقدم مطعم «سما لوبي لاونج» خلال موسم الأعياد حلويات ومعجنات طازجة .

أما بالنسبة للضيوف الذين يبحثون عن تجربة تناول طعام مريحة، فيمكنهم التوجه إلى مطعم «ترتل باي بار أند جريل» المؤلف من طابقين في الهواء الطلق.