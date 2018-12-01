«أمازون» تتوسع في عالم الأقمار الاصطناعية

المصدر: نيويورك - وكالات

بعد التوسع من مبيعات التجزئة إلى الحوسبة السحابية، ترغب شركة «أمازون» الآن في السيطرة على عالم الأقمار الاصطناعية، وفي مؤتمر إعادة التسويق السنوي لشركة «أمازون ويب للخدمات» في لاس فيغاس، كشفت الشركة عن خطط لبناء عشرات من مرافق الإرسال عبر الأقمار الاصطناعية في جميع أنحاء العالم.

وقالت الشركة إن ما يسمى «بالمحطات الأرضية» هي في الأساس منشآت مجهزة بالهوائي يمكن أن ترسل وتستقبل البيانات من آلاف الأقمار الاصطناعية التي تدور حول الأرض، وستتيح «أمازون» للعملاء تأجير الوصول إلى محطات القمر الصناعي الأرضية بالطريقة نفسها التي يمكنهم من خلالها الوصول إلى مراكز بيانات الكمبيوتر الخاصة بهم.