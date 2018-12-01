المغرب يستضيف اختبارات لتقنيات روبوتات الفضاء

المصدر: الرباط - د ب أ

يختبر علماء فضاء أوروبيون تقنيات جديدة لروبوتات الفضاء في صحراء المغرب على مدار أربعة أسابيع.

وأعلن المركز الألماني لأبحاث الذكاء الاصطناعي أنه أول مرة سيجرى اختبار التقنيات، التي تم تطويرها في إطار مجموعة بحثية أوروبية، خارج المختبر. وأوضح أن الأمر يدور حول اختبار برمجيات تتيح إمكانية التشغيل الذاتي للروبوتات في إطار المهام الفضائية.

وبفضل تقنيات مطورة، من المنتظر أن يتمكن إنسان آلي على نحو ذاتي من القيام بمهمة تتطلب السير لمسافات طويلة في الصحراء المغربية. وبحسب البيانات سيقطع الروبوت عدة كيلومترات في الصحراء ليأخذ عينة تربة من مكان محدد.