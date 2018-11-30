فيروس الفدية «واناكراي» ابتزاز إلكتروني

المصدر: دبي - البيان.

كشفت دراسة أن فيروس الفدية «واناكراي» الإلكتروني تمكن من إصابة 75 ألف مستخدم في الربع الثالث 2018، بعد مرور عام ونصف على انتشار هذه الهجمات لطلب الفدية من المستخدمين، حسب الدراسة التي أجرتها شركة «كاسبرسكي لاب».

وأظهرت الدراسة تطوّر مشهد التهديدات الأمنية التقنية للربع الثالث من 2018، حيث إن موجة الهجمات التي بدأت في مايو 2017 ما زالت متواصلة بل إنها غدت واحدة من أكبر الهجمات الوبائية الخاصة بطلب الفدية في التاريخ.

وعلى الرغم من أن مايكروسوفت طرحت رقعة برمجية لإصلاح ثغرة في نظام «ويندوز» كانت استُغِلت من الجهة التخريبية قبل شهرين من بدء الهجمات، فإن «واناكراي» ما زالت تؤثر في مئات آلاف الأجهزة حول العالم.