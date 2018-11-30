أطباق شهية تنتظر زعماء «العشرين» بالأرجنتين

المصدر: بوينس أيرس - رويترز

سيتذوق قادة مجموعة دول العشرين خلال قمتهم في بوينس أيرس هذا الأسبوع قائمة من الأطعمة الأرجنتينية التقليدية تتنوع بين شرائح اللحم البقري ولحم الضأن وشطائر النقانق (تشوريبان).

وخلال جلسات مناقشة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، ستتاح لزعماء المجموعة خلال القمة التي تستمر اليوم وغداً فرصة تذوق الأطباق الأرجنتينية الغنية باللحوم.

وفي وقت تعزز فيه الأرجنتين صادراتها من اللحوم للصين والولايات المتحدة، تأمل أن تكون قائمة الطعام في قمة العشرين فرصة لعرض ما لذ وطاب من الأطعمة التي تشتهر بها. ويفتخر كثير من الأرجنتينيين بأطباق شرائح اللحم الكبيرة التي تأتي من ماشية تغذت على العشب في سهول البلاد الخضراء.

وقال تومي بيرلبرجر الطاهي الذي يملك الشركة التي ستقدم الطعام في القمة: «الهدف من قائمة الطعام هو إظهار المذاق المميز للمطبخ الأرجنتيني والمنتجات الموسمية والأطعمة التي تمثلنا كبلد». وأضاف أنه خلال مأدبة الغداء اليوم سيتناول القادة شرائح لحم (الريب آي) الخالية من العظم. وبالنسبة للحلوى سيتناولون كعك الفاكهة المضاف إليه آيس كريم جوز الهند واللبن المكثف بالكراميل.

وعلى مأدبة العشاء التي ستقدم في مسرح تياترو كولون الشهير سيكون هناك السلطعون الملك (الكابوريا) الذي تشتهر بها منطقة باتاجونيا في جنوب الأرجنتين. وقال بيرلبرجر إنه خلال عشاء يوم السبت سيكون لحم الضأن القادم من باتاجونيا هو الطبق الرئيسي. وقال بيرلبرجر: «سيسعدني أن يحب الرؤساء طعامنا. ربما تشتري بلدانهم ذات يوم بعض منتجاتنا».