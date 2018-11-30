"ناديا جلوبال" : 30 عاماً متوسط عمر الباحثين عن عمل في الإمارات

كشفت شركة «ناديا جلوبال»، المزود لخدمات التوظيف والتدريب، أن متوسط عمر الباحثين عن فرص العمل في الإمارات بات أقل من سن الثلاثين للمرة الأولى منذ عقدين. ومع ازدياد نسبة الشباب بين سكان البلاد من المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، يشهد الطلب على المهارات المهنية التي تواكب المستقبل نمواً ملحوظاً.

وقال أجاي مالهوترا، الرئيس التنفيذي للشركة: تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريحة كبيرة من الشباب، وتحظى الإمارات بفرصة ثمينة لتنمية اقتصادها من خلال القطاعات القائمة على المعرفة. ونتمتع بحضور راسخ في السوق منذ 35 عاماً، ومازلنا الشركة المتخصصة بتقديم الاستشارات المتعلقة بالتدريب والتوظيف والموارد البشرية في المنطقة. دبي - البيان