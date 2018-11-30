«سوق» و«نون» يتألقان في «الجمعة البيضاء»

المصدر: دبي- البيان

تألق موقعا «سوق.كوم» و«نون.كوم» خلال فعاليات «الجمعة البيضاء»، ونجحا في تسجيل مبيعات كبيرة على منصتيهما بعد أن أعلنا عن خصومات تصل إلى 70% على بعض المنتجات، عبر خمسة أيام امتدت في الفترة ما بين 20 إلى 24 من شهر نوفمبر الجاري. وقام الموقعان بالترويج بشكل كبير لعروض كل منهما، حيث اختار «نون.كوم» تسمية حملته بـ«الجمعة الصفراء».

أوضحت بيانات «يوغوف براند إندكس» أن الموقعين نجحا في الحملات الإعلامية، حيث شهدت علامات مشاهدة الإعلانات لهما ارتفاعاً خلال نوفمبر، فبالنسبة لـ «سوق.كوم»، ارتفعت علامات مشاهدة الإعلانات في بداية نوفمبر بـ 4 نقاط بتاريخ 2 نوفمبر مقارنة بالعلامة التي حصل عليها الموقع بتاريخ 24 أكتوبر.

أما بالنسبة لموقع «نون.كوم» فقد بدأ الارتفاع بعلامات مشاهدة الإعلانات بتاريخ 4 نوفمبر ليصعد إلى 7.2 نقاط بتاريخ 10 نوفمبر وصولاً إلى 10 علامات بتاريخ 24 نوفمبر، مقارنة بالعلامات التي قام الموقع بتسجيلها في الشهر السابق.

وكانت المتاجر المشاركة في موسم «الجمعة البيضاء» في دبي قد شهدت إقبالاً كبيراً من المتسوقين ليس له مثيل من قبل، للاستفادة من الخصومات التي تقدمها «المراكز التجارية» ومنافذ البيع والأسواق، والتي تراوحت نسبها ما بين 30% إلى 50%، ووصلت في بعضها إلى 90%.

وفي كل الأحوال نجح مهرجان «الجمعة البيضاء» في إضافة البهجة والسعادة والرضاء على المستهلكين من المواطنين والمقيمين على السواء.

تجدر الإشارة إلى أن أول من أطلق تسمية «الجمعة البيضاء» في الإمارات هو متجر «سوق.كوم»، بينما تعرف في الغرب باسم «الجمعة السوداء» وتكون آخر جمعة في شهر نوفمبر من كل عام.